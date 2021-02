Even een belangrijke dienstmededeling voor iedereen die er nog niet aan had gedacht: Het is Valentijn dit weekend. En bij bloemenzaak Philippo Flowers in Kalmthout hebben ze zich daar al helemaal op voorbereid. Ze hebben een drive-in geïnstalleerd, zodat iedereen in 2 minuten tijd een boeketje kan kopen, en het nooit te druk is in de zaak zelf. Kortom, in Kalmthout heeft niemand een excuus om geen bloemetje te kopen.