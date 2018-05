A’pen op Wieltjes breidt uit naar Spoor Oost en helpt nog meer kinderen aan een fiets

A’pen op Wieltjes, het Antwerps deelsysteem voor kinderfietsen, breidt uit naar Spoor Oost in Borgerhout. Het deelsysteem voor kinderfietsen startte in 2015 in Deurne, kreeg er midden 2016 een locatie bij in Antwerpen-Noord en kreeg in 2017 een vervolg op Luchtbal. Op woensdag 9 mei gaat A’pen op Wieltjes ook in Borgerhout van start op Spoor Oost. Iedereen kan langskomen op 9 mei voor meer informatie over het uitlenen van fietsen. De pers is hierbij ook van harte welkom.

Veel kinderen hebben geen eigen fiets. Kinderfietsen zijn immers vaak duur en kinderen ontgroeien hun fiets snel. Voor gezinnen met meerdere kinderen is zowel de aankoop als het onderhoud van verschillende fietsen een dure kwestie. Ouders die wel kinderfietsen aankopen, weten vaak niet wat te doen met ontgroeide kinderfietsen. Vormingplus, van wie het initiatief A’pen op wieltjes uitgaat, wil hiervoor een oplossing bieden met een deelsysteem voor kinderfietsen. Ouders kunnen er terecht om een fiets te lenen, om een kinderfiets te schenken, of om te ruilen voor een groter exemplaar.

Liesbet Veulemans van Vormingplus: “Ouders moeten met A’pen op Wieltjes geen kinderfiets meer kopen. Ze kunnen een fiets lenen die iemand anders binnenbracht. Je betaalt lidgeld voor één jaar en een waarborg. Alle ouders en kinderen zijn welkom. Voor mensen met beperkte financiële middelen is er een aangepast tarief. De meerderheid van de gezinnen die tot nu toe een fiets ontleenden in Deurne maken daar gebruik van. Voor een tweede of derde kind komt er maar een klein bedrag bij. Intussen hebben we nu ongeveer een 300-tal fietsen van A’pen op wieltjes rondrijden. Ongeveer 210 fietsen daarvan zijn ontleend aan mensen met een verhoogde tegemoetkoming.”

Stephanie Van Houtven, districtsburgemeester van Borgerhout: “In Borgerhout organiseren we sinds 2017 Verkeersweken. Meer dan 1100 kinderen uit 15 Borgerhoutse basisscholen kregen afgelopen september lessen in fietsvaardigheid, zowel op de site Spoor Oost als in hun eigen schoolomgeving. Voor heel wat kinderen was dit een eerste kennismaking met de fiets. De aankoop ervan is voor veel ouders een dure aangelegenheid, zeker omdat kinderen snel uit hun fiets groeien. Bovendien is het in Borgerhout niet evident om te leren fietsen. Door A’pen op Wieltjes naar Spoor Oost te halen, hopen we de drempel te verlagen om kinderen aan het fietsen te krijgen. Ze kunnen niet alleen gebruikmaken van het aanbod van A’pen op Wieltjes, de site is bovendien groot genoeg om er ook veilig te leren fietsen.”

Frans Teuchies van Oostnatie vzw: “Vanuit Oostnatie willen we Spoor Oost goed beheren en er een aangename plek van en voor de buurt maken. Door A'pen op wieltjes een plek te geven op Spoor Oost, claimen we de site nog een stukje meer als publiek terrein voor de omliggende wijken.”

Omar Al Jattari, districtsschepen van jeugd Borgerhout:“A’pen op wieltjes is een project met een hart voor kinderen en wij zijn blij en trots dat het nu ook neerstrijkt in Borgerhout. Iedereen is welkom op het openingsfeest op 9 mei. Je krijgt er alle informatie en kan er meteen ook een fiets ontlenen voor je zoon of dochter.”

Kennismakingsmoment A’pen op wieltjes in Borgerhout - praktisch