Aperotime wordt dubbel zo plezant met cocktail in de brievenbus

Veel mensen zullen het beamen. In deze tijden van een ongekend beperkt sociaal contact, nemen we thuis toch al eens graag de tijd voor een gezellig en uitgebreid aperitiefje. Alleen of virtueel met vrienden en familie. Een goede cocktail van een echte bartender zou dan wel smaken natuurlijk. Wel dat kan. Want 4 gerenommeerde bartenders hebben het concept Cocktail Maison op poten gezet. Zij maken een cocktail en steken die letterlijk in uw brievenbus.