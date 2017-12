Apothekers ontevreden over nieuwe regeling wachtdiensten "het gaat om onze veiligheid"

De komende weken is het opnieuw mogelijk om op de website apotheek.be na te gaan welke apotheek ‘s nachts van wacht is. Veel apothekers zijn daarmee ontevreden, zo schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

“Het gaat om onze veiligheid”, zegt Lieven Zwaene­poel van apothekersbond APB. “En we dreigen wakker gebeld te worden voor fopspenen en zonnecrème.” Sinds 2015 kon men enkel via een algemeen telefoonnummer nagaan welke apotheker na 22 uur van wacht was. “Dat nummer was een barrière”, aldus nog Zwaenepoel. “Je kreeg minder nutteloze oproepen van mensen die dringend zonnecrème nodig hadden ­omdat ze de dag nadien op reis vertrokken of geen tutje vonden voor hun baby. Want ja, dat kwam vaak voor. Ook ‘s nachts. En het nummer verhoogde ook de veiligheid: ‘s nachts krijg je ­vaker klanten die met een ­verslavingsproblematiek kampen en medicijnen eisen. Voor veel collega’s was dat zeer intimiderend.” Het betaalnummer moest helpen, maar kostte 1,5 euro per minuut. “Terwijl het om basisdienstverlening gaat die voor ­iedereen gratis toegankelijk moet zijn”, aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Volgens de krant wilden ook patiëntenorganisaties af van het betaalnummer, omdat het te omslachtig en te duur was. Het nummer zal niet langer actief worden gepromoot. “En de gegevens van de apothekers die ‘s nachts van wacht zijn, worden weer gepubliceerd op apotheek.be”, zegt Zwaenepoel. “We zijn daar helemaal niet gelukkig mee.” Op termijn kan het gratis nummer 1733, dat opgezet wordt om huisartsen van wacht te bellen, een alternatief bieden. “Als het systeem op poten staat voor de huisartsen, kan het uitgebreid worden naar apothekers. Maar het kan nog jaren ­duren voor dat in orde is”, zegt Zwaenepoel. “Intussentijd zitten we dus met deze situatie. Dat baart ons echt zorgen. Het is goed mogelijk dat sommige apothekers gewoon niet gaan meedoen.” Elke apotheek is verplicht om wachtdiensten te doen. Zwaenepoel merkt wel op dat het niet wettelijk bepaald is hoe de apotheker moet bekendmaken dat hij van wacht is.