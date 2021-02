Apothekers verkopen minder geneesmiddelen

De apothekers krijgen minder klanten over de vloer. En verkopen dus ook minder geneesmiddelen.

De verkoop bij de apothekers in Antwerpen is gemiddeld met 15 procent gedaald. Maar sommige apotheken in het centrum van de stad die leven van passage zien zelfs dalingen tot 40 procent en moesten werknemers op tijdelijke werkloosheid zetten. Wat ze wel meer verkopen zijn slaap- en kalmeringsmiddelen, vitaminen en supplementen. Maar wat ze nu normaal veel verkopen, medicatie om de symptomen van een griep te bestrijden bijvoorbeeld, daar is veel minder nood aan.