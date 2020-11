Apothekers willen asymptomatische mensen testen met sneltests

De apotheeksector in ons land stelt voor om asymptomatische personen in de apotheek te testen via sneltests. Op die manier kunnen apotheken de ziekenhuizen en klinische laboratoria ontlasten. 'Dit is belangrijk, want 40 procent van de personen die positief testen op COVID-19 vertonen weinig of geen symptomen, maar verspreiden het virus wel', klinkt het vandaag bij de Apothekersbond.

Sinds april heeft de apotheeksector zijn hulp aan de overheden van ons land aangeboden om naar COVID-19 te screenen. Vandaag lopen de ziekenhuizen vol en verzuipen de klinische laboratoria in het werk. Daarom reikt de apotheeksector een piste aan die niet alleen de ziekenhuizen en klinische laboratoria kan ontlasten, maar ook kan bijdragen tot een globale strategie tegen COVID-19 door met name asymptomatische personen te testen die, op dit ogenblik, geen toegang hebben tot COVID-19-tests.

De apothekers stellen voor om te werken met sneltests, die in de meeste Europese landen al in de strategie zijn opgenomen. Die leveren binnen de 15 à 20 minuten resultaat, zijn goedkoper en kunnen op grotere schaal worden uitgevoerd en uitgerold in de apotheken. Op die manier kan de testcapaciteit en de toegankelijkheid voor de bevolking worden verhoogd. De apothekers benadrukken wel het cruciaal is dat het om betrouwbare tests gaat en dat de resultaten geregistreerd en doorgestuurd worden. Zowel de Apothekersbond als de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (Ophaco) stellen dan ook voor om het voorbeeld te volgen van landen waar apotheken al op vrijwillige basis die snelle testing aanbieden aan mensen met weinig of geen symptomen die vandaag geen PCR-test kunnen krijgen. Hun voorstel streeft naar een geïntegreerde uitrol, in overleg met de huisartsen. Beide verenigingen zijn bereid om dit perspectief voor ons land te bespreken en bereiden zich voor om dit aanbod uit te rollen.

(foto © Belga)