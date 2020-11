App 'Houvast' biedt eerste hulp bij psychische problemen

De coronacrisis maakt het niemand makkelijk. We gaan al maanden van de ene onvoorspelbare periode over in de andere, zien onze persoonlijke contacten steeds ingeperkt worden en leuke plannen smeden is al helemaal verleden tijd. Voor de crisis gaven bijna 1 op de 3 Vlamingen aan niet goed in hun vel te zitten maar ondertussen heeft de pandemie ervoor gezorgd dat het mentale welzijn van nog meer mensen onder druk staat. Maar hoe help je nu een vriend die bang is en het niet meer ziet zitten?

Eerste hulp aanleren is altijd een van onze missies geweest en nu zetten we die expertise ook in voor eerste hulp bij psychische problemen. Dankzij onze app 'Houvast' krijg je actiegerichte tips en bouw je aan je zelfvertrouwen om anderen te helpen die het psychisch moeilijk hebben. Daarnaast geeft de app jou ook tips om zelf om te gaan met schokkende gebeurtenissen, zoals deze coronacrisis.

De app vormt het derde luik in onze Eerste Hulp bij Psychische Problemen-pakket, nadat we eerder al het handboek 'Luister! Eerste hulp bij psychische problemen' en de opleiding 'Eerste hulp bij psychische problemen' op de markt brachten. Daar waar het boek de basis vormt van dit pakket en de opleiding vooral focust op durven helpen en oefenen, biedt de gratis app 'Houvast' vooral actiegerichte tips en concrete kennis waar je meteen mee aan de slag kan.

Je leert er bijvoorbeeld signalen herkennen die aangeven dat iemand psychische problemen heeft, tips om iemand bij te staan en te begeleiden naar verdere hulp. Uiteraard is het belangrijk dat je ondertussen ook voor jezelf zorgt. Daarom reiken we tips en tools aan zoals een zelfzorgplan, een dagboek, me-time, ...) om je eigen welzijn te versterken. Daarnaast geeft onze app ook houvast wanneer je zelf een schokkende gebeurtenis meemaakte.

Dit boek is onze richtlijn om mensen sterker te maken in het bieden van eerste hulp bij psychische problemen. De richtlijnen in dit handboek worden in de app ‘Houvast’ aangeboden in korte, duidelijke en toegankelijke vorm. Niet alles van het boek kan worden opgenomen in de app.

Het boek Luister! is samengesteld met een sterke groep partners in de geestelijke gezondheidszorg én evidence-based onderbouwd.

In deze opleiding leer je vooral de tips en richtlijnen toepassen in oefeningen, versterk je inzichten in groepsgesprekken en zoek je je eigen sterktes, houding en woorden om anderen te helpen. Je leert je zelfzorgplan gebruiken en ook je grenzen aangeven. Je kan dit doen in een veilige oefenomgeving onder begeleiding van onze lesgevers ‘Eerste hulp bij psychische problemen’. In de opleiding ga je aan de slag met de informatie uit het boek Luister! en dus ook uit deze Houvast-app.

Omwille van de huidige voorzorgsmaatregelen staan al onze eerstehulpopleidingen momenteel on hold.

(bericht en afbeelding: Rode Kruis Vlaanderen)