Op zoek naar 'plastickeutels' in de haven

De coronacijfers in ons land blijven langzaam maar zeker dalen. Elke dag raakten gemiddeld nog 4165 mensen besmet met het coronavirus. Vandaag worden nog enkel mensen met symptomen getest maar dat verandert dus vanaf morgen, maandag. Gisteren werden 255 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. 529 patiënten mochten naar huis. In Antwerpen liggen nu 670 patiënten in het ziekenhuis. Vooral in Brasschaat en Stabroek zijn er een pak minder besmettingen maar ook in Boechout, Schoten, Hemiksem en Zandhoven gaat het de goede kant uit. In vier gemeenten: Kontich, Kapellen, Niel en Lint noteren we helaas opnieuw een stijging van het aantal coronabesmettingen. In Zwijndrecht en Borsbeek is er geen verandering.