Vanochtend moest de brandweer uitrukken voor een brand in de Vestingstraat.

De brand brak uit op de derde verdieping van een appartementsgebouw. Het vuur was vrij snel onder controle, maar de brand had een grote rookontwikkeling tot gevolg. Het appartement is onbewoonbaar en ook andere appartementen in het gebouw raakten beschadigd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

(foto GvA - BFM)