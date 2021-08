Bij een brand in de Groenstraat in Lint is de bewoonster van een appartement vanmiddag gewond geraakt. De vrouw van 57 moest met rookintoxicatie naar het ziekenhuis worden gebracht. Het appartement is onbewoonbaar verklaard. De brand brak kort na de middag uit op de eerste verdieping van het gebouw. De brandweer kreeg de uitslaande brand na verloop van tijd onder controle. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.