Appartement uitgebrand

In Antwerpen is zondag brand uitgebroken in een appartementsgebouw in de Pruynenstraat. De brand ontstond op de eerste verdieping. Er was een persoon aanwezig die met de brandladder geëvacueerd werd. Het slachtoffer werd met brandwonden overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis.

Het getroffen appartement brandde helemaal uit. De bovenliggende appartementen liepen vooral rookschade op. Ze werden allemaal onbewoonbaar verklaard. Hoe de brand ontstaan is, is nog onduidelijk.

Foto Belga