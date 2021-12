Appartementsgebouw in Deurne zwaar beschadigd door vuurwerk

Een appartementsgebouw in Deurne raakte gisteravond zwaar beschadigd. De bewoners en inwoners in de omgeving werden er rond elf uur opgeschrikt door een luide explosie. Onbekenden hadden er vuurwerk gegooid naar het gebouw in de Dascottelei. De inkomhal en de garagepoort liepen daarbij beschadigingen op. De politie stelde een perimeter in. Het zou, volgens de politie, gaan om afgestoken vuurwerk. Er vielen geen gewonden. Het labo en DOVO kwamen ter plaatse voor verder onderzoek.