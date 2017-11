Appartementsgebouw ontruimd na brand

In de Van Arteveldestraat brak zaterdag brand uit in een appartementsgebouw. Op straat was al meteen rook zichtbaar. Het vuur was ontstaan in een appartement op de tweede verdieping. De bewoners verlieten onmiddellijk het gebouw. Omdat iedereen op tijd buiten was, vielen er geen slachtoffers. Alleen kon niemand, behalve de bewoners van de eerste verdieping, de nacht thuis doorbrengen. De rampenambtenaar van Stad Antwerpen kwam ter plaatse om de getroffenen bij te staan in de zoektocht naar noodopvang. 

Foto: Google Streetview