Wie een wandeling wil gaan maken in een natuurgebied, moet goed opletten waar dat te doen. Gisteravond werd het Arboretum in Kalmthout afgesloten, en ook het provinciale domein De Schorre in Boom. Dat zou nu deels heropenen, u kan er dan nog op enkele wandelpaden terecht. Het Rivierenhof blijft - voorlopig althans - open.