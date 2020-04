Wekenlang zitten we nu al opgesloten in ons kot. Het begint voor veel mensen zwaar te wegen. Maar de solidariteit met en het respect voor de mensen in de zorg blijft groot. Dat blijkt ook uit het dagelijkse klapmoment om 20 uur. In een pak straten lokt dat nog altijd veel volk naar buiten. Zoals hier in de Albrecht Rodenbachstraat in Zwijndrecht, waar heel wat mensen de handen op mekaar slaan. Het blijft erg mooi.