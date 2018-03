Applaus voor fietsers

Komt er binnenkort in de haven een deelfietssysteem zoals de Velo'kes in de stad? Alfaport Voka is alvast overtuigd van het nut ervan. Want de werkgeversorganisatie liet een mobiliteitsonderzoek uitvoeren bij de bedrijven in de haven. Daaruit blijkt dat één op drie werknemers sneller met de fiets op het werk zou geraken in de Waaslandhaven dan met de wagen nu.