Het Amerikaanse technologieconcern Apple wil zelf televisieseries produceren. Daartoe is een budget van ongeveer een miljard dollar (850,1 miljoen euro) voorzien, zo meldt de Wall Street Journal op gezag van goed ingelichte bronnen.

Apple zou tot tien series per jaar kunnen produceren. Het concern heeft recentelijk twee ervaren Hollywood-managers in dienst genomen. De plannen van Apple zullen voor fellere concurrentie zorgen in de boomende markt van videostreaming, waarop tot voor kort vooral Netflix en Amazon actief waren. Zowat een week geleden kondigde ook Disney aan een eigen streamingdienst te starten.