Applicatie om containertransport uit de spits te halen

De Antwerpse startup Avantida en Slim naar Antwerpen starten met een internetapplicatie om het transport van lege zeecontainers te optimaliseren. ‘DepotX’ wordt vandaag gelanceerd, met een tijdelijke terugbetalingsactie.

Het jonge softwarebedrijf Avantida biedt met zijn applicaties oplossingen aan om onnodige kilometers en CO2-uitstoot te vermijden. Een daarvan, DepotX, helpt transporteurs lege zeecontainerritten te optimaliseren, door het aanvragen van alternatieve drop-off en/of pick-up locaties. Het resultaat is dat lege zeecontainers die niet noodzakelijk naar de haven moeten terugkeren zo weinig mogelijk aanwezig zijn op drukke wegen of tijdens filegevoelige tijdstippen in en rond Antwerpen. Bedrijven tekenen in via het online platform en betalen enkel voor een succesvolle transactie.

Ook Slim naar Antwerpen ziet het potentieel van DepotX in. De stad zorgde daarom voor een ondersteunende vergoeding van 50.000 euro, waarmee een cashbackactie gelanceerd wordt.

Met deze cashbackformule krijgen transporteurs een financieel zetje om gebruik te maken van de applicatie. Als ze een rit met lege zeecontainers naar de Antwerpse agglomeratie vermijden, wordt er een korting van 30 procent of maximaal 30 euro aangeboden. Wanneer een rit over de Antwerpse Ring wordt vermeden door middel van een wijziging tussen linker- en rechteroever, levert dat een korting van 15 procent of maximaal 15 euro op. Met deze financiële bonus hoopt Slim naar Antwerpen een duurzame gedragswijziging bij de transporteurs te stimuleren en zo meer dan 5.000 lege containers van de Antwerpse Ring te houden.

De DepotX-cashbackactie gaat eind augustus van start, en zal afhankelijk van het succes 3 tot 4 maanden blijven lopen. Daarna worden de resultaten geëvalueerd en eventuele verdere acties bepaald.

Antwerps schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Met dit initiatief breiden we het aanbod aan slimme mobiliteitsdiensten uit, om duurzame congestieverminderingen en structurele gedragsveranderingen te realiseren en zo Antwerpen mee bereikbaar te houden. DepotX biedt een efficiënte mobiliteits- en logistieke oplossing aan waarmee heel wat containertransporten uit het verkeer gehaald kunnen worden. Ik hoop dat heel wat transporteurs van deze cashbackactie gebruik zullen maken om zo positief mee te werken aan de vermindering van de congestie in de Antwerpse regio!”

Avantida werkt ook aan andere file-vermijdende oplossingen. Zoals het recente gelanceerde FlexGate: een platform waarmee de pick-up en/of drop-off van containers ’s nachts uitgevoerd kunnen worden.