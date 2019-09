Aquafin: "Geen verband tussen explosie en onze werken"

Waterzuiveringsbedrijf Aquafin stelt na een interne analyse en contact met de aannemer die aan het werk was nabij de explosie in het Antwerpse Wilrijk dat het 'nog steeds geen mogelijk verband' ziet tussen die werken en het incident. "De rioleringswerken op die plaats waren al tien dagen afgerond en voor de lopende werken moest men niet meer in de ondergrond zijn", klinkt het.

"Zoals het hoort"

De straat voor de vernielde woningen is al een tijdje opgebroken voor rioleringswerken van Aquafin. Het bedrijf ziet echter naar eigen zeggen niet in hoe er een link kan zijn tussen beide. Woordvoerster Valerie Lievens: "De plaats van de explosie is weliswaar nog afgesloten, maar we hebben de rioleringsbuis kunnen testen tussen twee putten vlakbij en die werkt zoals het hoort. De werken waren er dan ook afgerond, op het moment van de feiten werd het voetpad geëgaliseerd.'

Arbeiders in shock

Aquafin nam ook contact op met de aannemer die die laatste werken aan het uitvoeren was en ook die zou niets alarmerend hebben vastgesteld. "De arbeiders waren daar wel in shock, want ze waren net in lunchpauze toen het gebeurde", stelt Lievens. "Als de explosie wat vroeger of later was gebeurd, was het voor hen een drama geweest."

Aquafin zegt ook al contact te hebben gehad met de politie en zijn volledige medewerking te bieden aan het gerechtelijk onderzoek. De werf aan het Ridderveld ligt momenteel stil, ook in de omgeving, om de hulpdiensten de nodige ruimte te bieden bij het ruimen van het resterende puin.