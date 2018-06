Aquafit & Fun, aquafitness-evenement in Groenenhoek

Op zondag 17 juni organiseert Sporting A in samenwerking met Kataqua de tweede editie van Aquafit & Fun in zwembad Groenenhoek in Berchem. Tijdens dit evenement maken jong en oud kennis met heel wat soorten aquafitness. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Aquafitness wint duidelijk aan populariteit want er zijn 200 deelnemers, bijna het dubbele van vorig jaar. Inschrijven kan niet meer.

Tijdens dit evenement maken liefhebbers kennis met de vele vormen van fitness die in het water beoefend worden. Kenmerkend voor aquafitness is de grote toegankelijkheid: in water weegt het lichaam minder en is bewegen makkelijker. Bovendien is aquafitness goed voor de spieren, het hart en de bloedsomloop.

“Met Sporting A willen we de Antwerpenaars in beweging zetten en tijdens Aquafit & Fun kan iedereen op een leuke manier kennismaken met ons uitgebreid sport -en beweegaanbod” zegt Ludo Van Campenhout, schepen voor sport in Antwerpen.

Tijdens Aquafit & Fun kunnen deelnemers onder meer Aquazumba, Velaqua, Aquajump, Aquastrength Power, Aquacombat en Floatfit uitproberen, in introductiesessies van 45 minuten. De opbrengst van Aquafit & Fun, dit jaar 800 euro, gaat integraal naar de vzw Sportpret. Deze vzw – een initiatief van de 22-jarige Aïlan Iriks-Bickx – bevordert met namiddagen vol sport en ontspanning de levenskwaliteit en sociale ontwikkeling van kansarme kinderen.