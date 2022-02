Arbeider komt om het leven bij val uit torenkraan

Tieners zullen binnenkort een boosterprik mogen halen... dat besliste de Vlaamse regering. Omdat de Hoge Gezondheidsraad onvoldoende wetenschappelijk bewijs vond voor de boosterprik, wordt het er eentje op vrijwillige basis. Jongeren zullen daarom geen uitnodiging krijgen. Ook in Antwerpen willen ze de boosters zo snel mogelijk gaan toedienen, al is het nog even wachten op de praktische uitwerking ervan. Vrij inlopen is moeilijk met tienduizenden tieners die in aanmerking komen voor de prik. Maar eens beslist, kan het snel gaan. De krokusvakantie start eind februari en in sommige landen is de boosterprik verplicht. Sommige jongeren laten zich daarom bewust besmetten of gaan naar het buitenland voor een boosterprik.