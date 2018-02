Arbeider om het leven gekomen bij afbraakwerken in Aartselaar

Bij afbraakwerken aan een woning op het Kerkveld in Aartselaar, is een arbeider van Roemeense afkomst om het leven gekomen.



De graafkraan zakte door de grond, waardoor de arbeider die naast de kraan stond, verpletterd werd. De man was op slag dood. De bestuurder van de kraan raakte niet gewond, maar hij is wel in shock. Hij wordt bijgestaan door de dienst Slachtofferhulp. De arbeidsauditeur gaat vanmiddag ter plekke om de zaak te onderzoeken.