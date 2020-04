Bij Atlas Copco in Wilrijk is men sinds gisteren opnieuw aan het werk. Er worden wel strenge voorzorgsmaatregelen genomen

Het grootste deel van de productie werd stilgelegd omwille van het coronavirus. Negenhonderd van de 1.400 arbeiders schakelden over over op tijdelijke werkloosheid. De werknemers moeten gespreid binnenkomen omdat niet iedereen tegelijk in de kleedkamers terecht komt.

(foto Atlas Copcop