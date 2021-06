We zijn lang in ons kot gebleven, maar nu we weer vaker buiten komen - op café, in de sportclub en binnenkort op de werkvloer- krijgen onze huisdieren verlatingsangst. Ze zijn het gewoon geraakt dat hun baasje altijd in de buurt is. Wat nu kan helpen is je dier mee naar het werk te nemen of een plusbaasje in te schakelen dat overdag langs komt. Desnoods zijn er zelfs begeleidingstrajecten mogelijk, om de paniek op vier pootjes te voorkomen.