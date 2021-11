De arbeidsinspectie is vanmorgen binnengevallen bij pakjesbedrijf PostNL. Onder meer in Wommelgem hebben sociale inspecteurs het depot gecontroleerd. De invallen volgen op een undercoveronderzoek van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws. Het depot in Wommelgem werd meteen gesloten vanwege inbreuken inzake zwartwerk en niet-deeltijdse arbeid.