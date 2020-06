Arboretum Kalmthout breidt met hectare uit

Het Arboretum Kalmthout wordt binnenkort 1 hectare groter. Vrijdag wordt de uitbreiding officieel voorgesteld.

Arboretum Kalmthout is een historische bomentuin in het noorden van de provincie Antwerpen. Het provinciale groendomein is 12,5 hectare groot en omringd door woningen, op één groot en aanpalend stuk van ruim 1 hectare na. Arboretum Kalmthout heeft de kans om dit te verwerven en de tuin ermee uit te breiden. Er staan nu al enkele oude, waardevolle bomen, maar er is vooral een groot stuk beschikbaar voor het uitplanten van de erfgoedcollecties van toverhazelaars (Hamamelis) en harde Gentse azalea’s (Rhododendron).

(bericht en foto : Arboretum Kalmthout en Provincie Antwerpen)