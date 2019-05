Arboretum Kalmthout lokt in eerste 4 maanden al evenveel bezoekers als heel vorig jaar

Arboretum Kalmthout heeft de kaap van 26.000 bezoekers deze week genomen. Daarmee is de helft van het aantal bezoekers van vorig jaar behaald. Het schitterende weer tijdens de paasvakantie en het prachtige lenteweer hebben veel gezinnen naar de voorjaarsbloesems in het provinciaal domein gelokt.



Ook voor deze maand verwacht Arboretum Kalmthout heel wat bezoekers. Deze maand is het immers dé rododendronmaand bij uitstek. De rododendroncollectie is de grootste op het domein en omvat ook eigen bijzondere selecties. Er groeien meer dan 500 verschillende, waaronder enkele zeer oude exemplaren.

Een van de komende dagen zal de zeldzame sneeuwklokjesboom haar hoogtepunt beleven. De Halesia diptera var magnifora is beladen met duizenden zuiverwitte bloemknoppen die uitgroeien tot grote, zuiverwitte, hangende klokjes. Het is een boom uit de Verenigde Staten die in de natuur bijna uitgestorven is.

(bericht en foto : Arboretum Kalmthout)