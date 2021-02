Arboretum Kalmthout sterk dankzij vrijwilligers

Op 27 februari start de Week van de Vrijwilligers en die gaat niet onopgemerkt voorbij, ook niet in Arboretum Kalmthout. De vele vrijwilligers zijn er onmisbaar. Zonder hen zou de arboretumtuin er helemaal anders uitzien, en zelfs minder biodivers.



In Arboretum Kalmthout vind je vrijwilligers van alle slag en van alle leeftijden tussen twintig en negentig jaar. Ze werken mee in de tuinploeg, maar ook in het planten- en zadencentrum, het bonsai-atelier, het onthaal, de cafetaria of de cadeau- & boekenshop. Sommige vrijwilligers hebben specifieke taken, zij maken bijvoorbeeld foto’s, doen aan bloemschikken of leven zich op andere manieren creatief uit.

Het is een bonte en enthousiaste bende. Met meer dan zestig zijn ze, de vrijwilligers die regelmatig de handen uit de mouwen steken in Arboretum Kalmthout. Sommige doen dat op vaste vrijwilligersdagen, dinsdag en donderdag, andere komen dan weer als geroepen wanneer er evenementen zijn of drukke piekmomenten.

Aanstekelijk enthousiasme



In een team waar numeriek meer vrijwilligers werken dan betaalde medewerkers, heerst een unieke sfeer. Wie vrijwillig meedraait in Arboretum Kalmthout, doet dat met zoveel plezier dat ze letterlijk iedereen aansteken met hun enthousiasme en gedrevenheid. Het is onmogelijk om daar onbewogen bij te blijven.

“Onze vrijwilligers zijn onbetaalbaar” vindt conservator-directeur Abraham Rammeloo. “Letterlijk en figuurlijk. Door deze vrijwilligers kunnen we een stap verder gaan wanneer nodig. Tweemaal per jaar een plantendag organiseren met ruim vijftig standhouders en meer dan vierduizend bezoekers? Dat zou nooit lukken met het team van 25 vaste medewerkers alleen. Wij vinden het niet vanzelfsprekend dat al die mensen hun tijd, energie en aandacht zomaar met ons delen.”