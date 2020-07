Vanaf midden november een winterse Sinksenfoor houden in Antwerpen is een goed idee. Dat zegt Michel Follet, die het kermiswezen al lang volgt. Voorwaarde is wel dat de Winterfoor gezelligheid uitstraalt én dat er voldoende promotie voor wordt gemaakt. De échte Sinksenfoor is nu niet kunnen doorgaan vanwege van de corona-crisis. De foorkramers zijn vragende partij voor zo'n wintereditie.