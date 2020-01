Voetbal. Antwerp begint er terug aan. Want de winterstop zit erop in eerste klasse. Zondag trekt Antwerp naar Cercle Brugge. Roodwit staat op een gedeelde tweede plaats. Er zijn nog 9 wedstrijden te gaan voor we aan de play-offs beginnen. Maar bij Antwerp wordt er tegenwoordig meer over het karakter van de spelers gepraat dan over het voetbal zelf.