Het zwembad Arena in Deurne is vanmiddag ontruimd en blijft voorlopig gesloten. Delen van het plafond boven het zwembad hangen los en om geen risico’s te nemen, mag er voorlopig niet meer gezwommen worden. De stad hoopt dat het zwembad zo snel mogelijk terug open kan. En dat hopen ook de zwemclubs die nu even geen zwemwater hebben.