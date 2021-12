Nieuws Arenberg- en Bourlaschouwburg vliegen er meteen terug in

Zo snel mogelijk weer opstarten, dat was de leuze bij zowat alle theatergezelschappen en artiesten na de terugdraaiing van de opgelegde sluiting in de cultuursector en daar lieten sommigen geen gras over groeien. Gisteravond al werden in verschillende zalen de eerste toeschouwers opnieuw verwelkomd. In de Bourla en de Arenberg bijvoorbeeld, weliswaar met maximum tweehonderd aanwezigen, goede verluchting, een Covid Safe Ticket en mondmaskers.