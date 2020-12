Arenbergschouwburg nog zeker tot eind februari dicht

De Arenbergschouwburg houdt nog zeker tot eind februari de deuren gesloten. Het coronavirus blijft nog een tijdje in het land, klinkt het, en de zaal wil nu al zoveel mogelijk duidelijkheid brengen voor bezoekers. In maart hoopt de Arenbergschouwburg wel terug te keren met de tweede editie van het Mad Goat Comedy Festival.

'Nu 2020 op z'n einde loopt, richten we onze blik op het nieuwe jaar', klinkt het vandaag in een mededeling. 'Het is duidelijk: we gaan nog niet meteen terug naar het normale leven. Dit heeft ook gevolgen voor onze fantastische cultuursector. De komende maanden worden er ongetwijfeld van beperkte capaciteit en veel onzekerheid. Als Arenberg besloten we daarom om de deuren tot eind februari te sluiten en begin maart terug te openen met een grote knal. 'In tussentijd biedt de Arenbergschouwburg wel studeerplekken aan waar studenten samen coronaproof kunnen blokken en gaat de zaal ook verder digitaal via het virtueel podium Spotlight, waar je muziek, gesprekken en poëzie kan ontdekken. In Arenberg, De Studio en hetpaleis zou in maart wel het vierdaagse Mad Goat Comedy Festival moeten kunnen plaatsvinden. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt.