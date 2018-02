"Argumentatie is flinterdun"

Drie buurtbewoners van de Gedempte Zuiderdokken stappen naar de Raad voor Vergunnings-betwistingen. Volgens hen is de vergunning voor de twee parkings onwettig.



De Gedempte Zuiderdokken staan ingevuld als park. Maar daarover staat nergens iets in de begroting volgens de buurtbewoners en is er een bouw-vergunning verleend voor twee parkings. Genoeg redenen zeggen ze om de vergunning te vernietigen. Schepen Rob Van de Velde zegt dat er wel al 25 miljoen is begroot voor de heraanleg van de zuiderdokken en dat de parkings én het park er sowieso komen tegen begin 2022. Hij vindt de argumentatie van de buurtbewoners flinterdun en gelooft erin dat de vergunning voor de parkings niet zal vernietigd worden.