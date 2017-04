18-jarig meisje wordt morgen het land uitgezet

Armela, het Albanese meisje van 18 dat naar school ging in Merksem wordt morgen het land uitgezet.



In het begin van de week zag u in ons nieuws dat de leerkrachten van Armela, van het Stedelijk Lyceum Cadix, aan de alarmbel trokken. Het meisje liep gewoon school in Merksem, maar nu ze 18 is geworden wordt ze midden in het schooljaar het land uitgezet. Ze werd vorige week opgepakt en naar het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel gebracht. Armela voelt zich daar zo slecht dat ze geen verdere procedure zal aanspannen, want dat zou willen zeggen dat ze nog zeker 4 maanden in de gesloten instelling moet verblijven. En daar voelt ze zich echt als een gevangene. Morgen vliegt ze dus terug naar Albanië. Haar minderjarige broer kan voorlopig wel in Merksem blijven.

Bekijk hier de vorige reportage over Armela