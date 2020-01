Arrest in grote drugszaak vernietigd voor een van kopstukken

Het proces van Farhan B., die veroordeeld werd tot twaalf jaar cel in een groot drugsdossier, moet worden overgedaan omdat het hof van beroep in Antwerpen zijn bevoegdheid heeft overschreden. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist, schrijven Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad.

Farhan B. werd door het hof van beroep veroordeeld als leider van een criminele organisatie die zich zou hebben beziggehouden met de invoer van verdovende middelen. 'Die uitspraak is problematisch, omdat het openbaar ministerie mijn cliënt helemaal niet heeft vervolgd als leider van de criminele organisatie', zegt Mounir Souidi, de raadsman die samen met prof. Raf Verstraeten de belangen van de verdachte verdedigt. 'Het openbaar ministerie vervolgde Farhan alleen als gewoon lid van de organisatie, niet als leider. Door mijn cliënt als leider te veroordelen, heeft het hof zijn bevoegdheden overschreden, zo stelt het Hof van Cassatie.' In de drugszaak werden 46 beklaagden veroordeeld, onder wie ook de Nederlandse ex-televisiepresentator Frank Masmeijer. Hij kreeg negen jaar cel voor zijn aandeel in de invoer van 467 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Farhan B. is wel de enige voor wie het proces moet worden overgedaan.