Arrestatie dankzij samenwerking tussen PZ Antwerpen en PZ Gent

Parket Oost-Vlaanderen vorderde begin mei de onderzoeksrechter in Gent in het kader van een onderzoek naar drugshandel. Een groep Tunesiërs die illegaal in het land verblijven, zorgden voor zware overlast. De groep was niet alleen verantwoordelijk voor de verkoop van verdovende middelen, maar kon ook in verband gebracht worden met zware geweldsmisdrijven en diefstallen.

Op dinsdag 29 september vond een gecoördineerde actie plaats in het kader van dit gerechtelijk onderzoek. Hier werkte het wijkondersteuningsteam van de regio City Antwerpen samen met de politie van Gent. Samen konden ze in de omgeving van de Korte Zavelstraat in Antwerpen een verdachte arresteren die drugs aan de man bracht, maar ook in Antwerpen en Gent ernstige overlast veroorzaakte.

Naar Antwerpen

Tijdens het onderzoek en de beeldvorming die in die periode gebeurde, bleek dat twee kopstukken van de bende zich verplaatsten naar Antwerpen. En daar evengoed gelijkaardige feiten pleegden.

De politie van Gent beschikte over heel wat dossierkennis. Die kon aangevuld worden met de kennis van het wijkondersteuningsteam over de buurt waar de Tunesiërs zich ophielden. Zo kon in korte tijd achterhaald worden dat de verdachten zich ophielden in de omgeving van de Korte Zavelstraat. Een buurt die recent een opflakkering kende van druggerelateerde misdrijven.

Gerichte aanpak

Dinsdag 29 september besloten de twee politiediensten samen om actie te ondernemen. Ze slaagden erin om één van de twee mannen die ze op het oog hadden in de Diepestraat in Antwerpen te arresteren. Deze verdachte, een 28-jarige man, werd overgebracht naar Gent voor verder onderzoek. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent en is aangehouden. De tweede verdachte blijft nog op te sporen.