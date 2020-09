Arrestaties en huiszoekingen in Antwerpen en Limburg voor grootschalige coketrafiek

In het kader van een onderzoek van het federaal parket naar grootschalige cocaïnetrafiek zijn speurders van de federale gerechtelijke politie in Limburg en Antwerpen maandagochtend op diverse plaatsen binnengevallen. Daarbij zijn ook arrestaties verricht.

Bepaalde media melden dat de 77-jarige ex-rijkswachtbaas Willy Van Mechelen en een van de Aquino's uit Maasmechelen zijn opgepakt. Het federaal parket kon dinsdag alleen de huiszoekingen en arrestaties bevestigen. Meer informatie volgt woensdag of donderdag tijdens een persconferentie.

Volgens Het Laatste Nieuws en de kranten van het Mediahuis is Van Mechelen opgepakt als hoofdverdachte in een dossier rond de invoer van duizenden kilo's cocaïne. Bij tientallen huiszoekingen werd voor miljoenen euro cash geld, goud en luxevoertuigen in beslag genomen. Andere verdachten zouden N. S. zijn, kopstuk van de Antwerp casuals, T. B. die in Marbella verblijft en enkele leden van motorclub Bandidos.

Oud-rijkswachtbaas Van Mechelen was hoofd van de toenmalige BOB sectie drugs tot aan het licht kwam dat hij zelf tonnen hasj liet invoeren. De bal in het onderzoek onder leiding van een Tongerse onderzoeksrechter ging aan het rollen nadat eind 2019 in de haven van Antwerpen een enorme lading van bijna 3.000 kilo cocaïne werd aangetroffen.

De al of niet voorleidingen van verschillende opgepakte personen zijn nog bezig.

(Bron: Belga)

(Themabeeld: © Pixabay)