Arthur Van Doren beste hockey-speler ter wereld

De beste hockeyer ter wereld is een Antwerpenaar. En hij luistert naar de naam Arthur Van Doren.



Van Doren werd gisteravond in de bloemetjes gezet tijdens de Hockey Star Awards. Eerst kreeg hij al de prijs van Beste Belofte, de beste jonge speler dus, een titel die hij ook vorig jaar al won. Maar nadien lukte de 23-jarige Van Doren een historische dubbelslag: want hij is dus ook nog eens verkozen tot beste hockeyspeler ter wereld. Van Doren speelt onder meer voor het Brasschaatse Dragons.