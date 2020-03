Artiesten verkopen zichzelf voor Den Dam

In Antwerpen hebben volgens de politie 150 mensen meegestapt in een mars voor vrouwenrechten en tegen seksisme naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. De mars, die door het Collectief 8 maars georganiseerd werd, begon op de Stadswaag in de studentenbuurt en eindigde op het 'Vrouwenstakingfestival' op het De Coninckplein, waar een 300-tal mensen aanwezig was. "We willen benadrukken dat gelijke rechten voor vrouwen en mannen nog altijd niet verworven zijn in ons land. Het geweld op vrouwen blijft een probleem dat met onvoldoende daadkracht aangepakt wordt, idem voor de loonkloof, de discriminatie, de armoede en het seksisme in al zijn vormen dat vrouwen dag in dag uit treft", klonk het. De beweging organiseerde verschillende acties in Antwerpen. Zo werd afgelopen vrijdag het standbeeld van Peter De Grote in de Kloosterstraat al voorzien van een schort en werden alle vrouwen opgeroepen om hun schort uit het raam te hangen onder het motto 'als vrouwen stoppen, stopt de wereld'. "Onze welvaart is onmogelijk in stand te houden zonder het werk van vrouwen. Als vrouwen dat werk niet meer zouden doen, stort de wereldeconomie in elkaar", zegt het Collectief. Vrouwen werden daarom opgeroepen om 48 uren te staken, van zondag tot en met maandag. Dus om niet meer te gaan werken, geen huishoudelijke taken meer te verrichten, niet meer naar de lessen te gaan en te stoppen met consumeren. Foto Belga