Zo'n 900 leerlingen uit vier scholen van Sint job en Brecht hielden vanmorgen een mars tegen armoede. Want het is vandaag Werelddag van Verzet tegen Armoede. De leerlingen voerden actie met een slogan.Met de slogan willen ze zich verzetten tegen de armoede die nog steeds en nog te vaak aanwezig is in scholen. De leerlingen kregen de voorbije dagen les over armoede in de vierde wereld waaronder dus ook hun eigen gemeente. Ze kregen elk een appel als teken tegen armoede en stapten in witte kledij én onder politiebegeleiding door het dorp, om zo de aandacht te trekken en het probleem ook op straat aan te kaarten.