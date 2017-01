Arts Klina ontslagen na ernstig incident

Antwerpen blijft ook in 2017 een populaire stop voor cruiseschepen. Hoewel we sinds de aanslag in Brussel minder toeristen lokken, blijft de vraag naar stadsrondleidingen hoog. Deze middag konden we de kick-off voor de gidsen van riviercruises mee volgen. Die vallen vooral bij de Amerikaanse en Canadese toeristen in de smaak. In het historisch Kerkschip aan het Houtdok is het nieuw programma voor 2017 voorgesteld.