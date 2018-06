Arts staat terecht voor racistisch geweld tegen patiënt

Een arts van het Klina riskeert tien maanden cel met probatie-uitstel voor racistisch geweld tegen een patiënt.

De 50-jarige dermatoloog is intussen ontslagen. De feiten dateren van begin vorig jaar. Er ontstond een incident met een Afrikaanse patiënt die een gemiste afspraak weigerde te betalen. Toen de patiënt de dokter bij de hand greep, gaf die hem een duw. Hij zou ook racistische opmerkingen gemaakt hebben. De Afrikaanse man was vijf dagen arbeidsongeschikt en zegt nog altijd hinder te ondervinden. Hij eist ook een schadevergoeding van 5.000 euro. De dokter riep daarna ook nog dat hij het ziekenhuis ging opblazen. Volgens zijn advocaat had hij toen een depressie.

Foto: Google Streetview