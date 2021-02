Artsen naar rechter: "Vaccinatiestrategie schendt medisch geheim"

Het artsensyndicaat BVAS zet de vaccinatiecampagne op de helling, omdat de procedure om risicopatiënten aan te duiden "het medisch geheim schendt". Het vraagt de Raad van State de regelgeving te schorsen. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zaterdag.

"We kunnen dit om principiële redenen niet laten passeren. Daarom trekken we naar de Raad van State", aldus Marc Moens, erevoorzitter van artsensyndicaat BVAS. Concreet storen de artsen zich aan een recent Koninklijk Besluit en een protocolakkoord van de ministers van Volksgezondheid over de organisatie van de vaccinatie in ons land. Volgens de artsen worden er daarbij databanken opgezet waarin patiëntengegevens worden gecentraliseerd en uitgewisseld, "waardoor het medisch geheim op de helling komt te staan".

Ons land besliste immers dat min-65-jarigen met onderliggende aandoeningen met voorrang worden gevaccineerd. Verschillende artsenverenigingen verzetten zich fors tegen die strategie. Volgens hen betekent zoiets erg veel werk voor de nu al overbelaste huisartsen, die mee deze patiënten moeten aanduiden. Het zou volgens hen de vaccinatiecampagne ook erg ingewikkeld maken en vertragen. "Het uitgangspunt moet zijn dat we iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd krijgen. Leeftijd is voor corona de allerbelangrijkste risicofactor", aldus Moens.

(Bron en foto: © Belga)