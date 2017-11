"Asbest op stadsboerderij is schuld van de stad"

Er is asbest aangetroffen in een speeltuig op de stadsboerderij in Wilrijk. En dat is de schuld van de stad, dat zegt Greenmarx, de uitbater van de boerderij.

De stad bevestigt dat controleurs vorige maand in een speelbuis asbest vonden. Maar omdat het gaat om gebonden asbest zou er geen gezondheidsrisico zijn op korte termijn. De stad heeft de buis afgezet met hekken, en gaat het toestel deze maand verwijderen. Daarnaast stelt de uitbater, die in onmin leeft met het stadsbestuur, dat de stad hem wil verplichten de vervuilde bodem te saneren. Die was al vervuild vóór hij de boerderij overnam. Maar het kabinet van bevoegd schepen Aid Daoud stelt dat de uitbater enkel nieuwe vervuilingen voor zijn rekening zal moeten nemen.