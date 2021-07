Nieuws Asielzoekers werken als vrijwilliger in vaccinatiedorp: "Ik wil iets doen voor dit land"

Sinds 2 weken werken 14 asielzoekers als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum op Spoor Oost. Het gaat om mensen die in het opvangcentrum van Fedasil in Deurne verblijven, en daar hun procedure afwachten. Maar ondertussen steken ze wel de handen uit de mouwen als steward op Spoor Oost. Hulp die daar absoluut welkom is.