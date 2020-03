Asociale chauffeurs aan Waaslandtunnel beboet

In Edegem is zaterdagnacht een motorrijder om het leven gekomen bij een ongeval op de Mechelsesteenweg. Het slachtoffer is een 20-jarige man uit Edegem, meldt de politie. 'De motorrijder is afgelopen nacht wellicht de controle over het stuur verloren. Hij kwam in aanraking met de middenberm en botste vervolgens tegen een verlichtingspaal. In de loop van de ochtend zag iemand de motorfiets liggen en werd ook het lichaam van het slachtoffer gevonden', zegt politiewoordvoerder Dirk Fonteyne. De 20-jarige man was op dat moment al overleden. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.