Asociale fietsers in Antwerpen riskeren boete tot 174 euro

Voor de Antwerpse politie is het nu menens. Fietsen zonder licht, gsm'en of in de verkeerde rijrichting rijden kost voortaan tussen 58 en 174 euro. De politie heeft dit twee weken geleden al aangekondigd. In een eerste fase van sensibilisering kregen overtreders een vriendelijke vermaning. Wijkagenten hebben iets meer dan zeshonderd fietsers aangesproken in Borgerhout, de Seefhoek en Dam. Zeven op tien beging een overtreding. De strengere aanpak van de politie komt er na meldingen en klachten van buurtbewoners en discussies op sociale media. Nu iedereen gewaarschuwd is, moeten de fikse bekeuringen asociaal rijgedrag ontraden.