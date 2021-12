Assisenproces Bakelmans wordt achter gesloten deuren behandeld

Het assisenproces rond de moord op Julie Van Espen start woensdag. Dan zal de volksjury worden samengesteld dat zal oordelen over de schuld en de straf van Steve Bakelmans. Het proces zelf start op maandag de week nadien, op 13 december. Maar woensdag zal dus al een jury worden uitgeloot. De kans bestaat dat het eigenlijke proces achter gesloten deuren zal verlopen. Dat is althans de wens van de familie van Julie. Bakelmans vermoordde de studente uit Schilde in mei 2019. Ze was met haar fiets op weg naar vriendinnen in Antwerpen. Bakelmans staat terecht voor verkrachting en moord. Twee jaar voor de feiten was hij al eens veroordeeld voor verkrachting, maar hij was op vrije voeten in afwachting van z'n proces in beroep.