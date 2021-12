Assisenproces Julie Van Espen achter gesloten deuren: "Haar waardigheid beschermen"

Jongeren hebben voor het tweede weekend op rij voor overlast gezorgd op de ijspiste op het Dorpsplein in de Antwerpse gemeente Kapellen. Al vijf à zes jongeren mogen zich aan een plaatsverbod verwachten. De politie en het gemeentebestuur gaan nu samenzitten met de uitbater om te bekijken of er extra maatregelen moeten komen. Zaterdagavond was het een groepje Nederlandse jongeren dat amok maakte. De avond ervoor waren het jongeren uit Antwerpen. Ze waren dronken, vielen andere bezoekers lastig, gooiden vuurwerk of bommetjes op het ijs of raakten slaags met elkaar. Ook een week eerder, tijdens het openingsweekend, waren er enkele kleine incidenten. 'Het gaat veelal om minderjarigen. Vorig weekend hebben we één plaatsverbod uitgeschreven, dit weekend zullen er nog vier à vijf bijkomen, ook voor Nederlandse jongeren', klinkt het bij de politie.